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Сегодня, 22:47

Бельгия — Румыния: бельгийцы ведут в счете по итогам первого тайма

Алина Савинова
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Сборная Бельгии обыгрывает национальную команду Румынии в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024.

Единственный гол на 2-й минуте забил полузащитник Юри Тилеманс. Счет после первых 45 минут — 1:0 в пользу бельгийцев.

На 35-й минуте предупреждение получил форвард сборной Бельгии Доди Лукебакио. Он пропустит следующую игру из-за перебора желтых карточек.

Встреча проходит в Кельне на одноименной арене. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бельгия — Румыния.

Чемпионат Европы. Группа E
22 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Бельгия
Румыния
Футбол
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Румынии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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