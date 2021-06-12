Чепчугов назвал точный счет матча Евро-2020 Бельгия — Россия
Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов оценил шансы сборной России в стартовом матче группы B на Евро-2020 по футболу против Бельгии. Встреча пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).
«Игра — это искусство. Умение, мастерство и знание дела, всё у сборной России есть. С Бельгией важно выдержать системный баланс в оборонительных действиях при отличной взаимозаменяемости. В таком случае будет ничья 1:1! В атакующих действиях, если имеется пару сюрпризов для хорошо готовой Бельгии, можно рассчитывать и на победу. Удачи сборной!» — сказал Чепчугов «СЭ».
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
(Владислав Флегонтов)
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