Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями с «СЭ» от первого матча сборной России на чемпионате Европы-2020 по футболу против Бельгии. Встреча пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).

«Как говорят, надежда умирает последней, — сказал Лещенко «СЭ». — Хотя группа у нас совершенно не подарок — финны, датчане и бельгийцы. Конечно, если мы пройдем дальше, то будет просто отлично. Хотя мне кажется, это не совсем вероятно, мягко говоря. Мы не знаем, в какой форме находятся наши соперники. У нас же с этим показателем всё замечательно. Что придумал Черчесов против Бельгии — никому не известно. Может, плотная оборона. Возможно, какой-то активный прессинг или другие тактические ходы. Трудно сейчас анализировать и прогнозировать, что будет дальше. Будем смотреть и болеть!»

Лещенко также отметил, что необходимо делать ставку на опытных игроков в сборной.

«Отсутствие Евгеньева в сборной очень прискорбно для меня. Он очень хороший центральный защитник, с прекрасными перспективами. Важно, чтобы играл Шунин. Конечно, надо делать ставку на опытных игроков. Черчесов — молодец, он привлекает молодежь в сборную. На своем стадионе команда может поймать какой-нибудь кураж, побегать тайм. Сумеем ли побегать так два тайма — очень большой вопрос», — добавил Лещенко.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Артем Бухаев)