Бельгия — Россия: Менье удвоил преимущество бельгийцев после просчета Шунина
Защитник сборной Бельгии Тома Менье забил гол на 34-й минуте матча группы B против России. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
29-летний футболист отправил мяч в сетку ворот россиян после просчета вратаря Антона Шунина. Голкипер после подачи с фланга отбил мяч в направлении Менье.
На 10-й минуте матча счет открыл форвард бельгийцев Ромелу Лукаку.
Ранее сборная Финляндии выиграла у Дании (1:0) в матче группы B.
Перерыв в Санкт-Петербурге.#НашиПарни | #БельгияРоссия | ?? 2:0 ?? pic.twitter.com/LNO3NuhbUv— Сборная России (@TeamRussia) June 12, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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