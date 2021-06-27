Бельгия — Португалия: Эден Азар и Криштиану Роналду выйдут на поле с капитанскими повязками
Сборные Бельгии и Португалии поспорят за право сыграть в 1/4 финала чемпионата Европы. Стали известны стартовые составы команд.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Менье, Витсель, Тилеманс, Т.Азар, де Брейне, Э.Азар, Лукаку.
Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Р.Диаш, Геррейро, Далот, Палинья, Моутинью, Р.Санчеш, Б.Силва, Криштиану Роналду.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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