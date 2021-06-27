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Бельгия — Португалия: Эден Азар не смог доиграть матч до конца из-за повреждения

27 июня 2021, 23:54
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Капитан сборной Бельгии Эден Азар был заменен в концовке второго таймам матча 1/8 финала чемпионата Европы (1:0).

Он попросил замену и, уходя с поля, держался за бедро.

Напомним, что в начале второго таймам также из-за травмы был заменен другой полузащитник бельгийцев Кевин де Брейне.

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в субботу в дополнительное время победили команду Австрии (2:1).

Бельгия — Португалия

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Иван Шитик все материалы автора
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