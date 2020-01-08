Сегодня, 27 июня, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу-2020 между сборными Бельгии и Португалии. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

На групповом турнире Бельгийцы одержали три победы в группе В и вышли с первого места. Португальцы набрали 4 балла в группе F и вышли в плей-офф со второй строчки.

Отметим, что в рамках Евро команды 6 раз, одержали по 2 победы и дважды играли вничью.

За матчем Бельгия — Португалия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Первый».