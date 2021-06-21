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Бельгия не побеждает финнов более полувека

14:50
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Сегодня, 21 июня состоится матч третьего тура Евро-2020 Бельгия — Финляндия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

За всю историю команды встречались 11 раз, причем последняя победа бельгийцев состоялась в1968 году. После этого финны одержали четыре победы при трех ничьих, пропустив в пяти последних матчах всего два гола.

Матчи сборной Бельгии против Финляндии

Дата

Турнир

Город

Счет

25.05.1953

ОЧМ

Хельсинки

4:2

23.09.1953

ОЧМ

Брюссель

2:2

19.06.1968

ОЧМ

Хельсинки

2:1

09.10.1968

ОЧМ

Варегем

6:1

18.08.1999

ТМ

Брюгге

3:4

15.08.2001

ТМ

Хельсинки

1:4

06.06.2007

ОЧЕ

Хельсинки

0:2

13.10.2007

ОЧЕ

Брюссель

0:0

11.08.2010

ТМ

Турку

0:1

09.02.2011

ТМ

Гент

1:1

01.06.2016

ТМ

Брюссель

1:1

Итого: +3=4-4, мячи 20-19.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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