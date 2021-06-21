Бельгия не побеждает финнов более полувека

Сегодня, 21 июня состоится матч третьего тура Евро-2020 Бельгия — Финляндия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

За всю историю команды встречались 11 раз, причем последняя победа бельгийцев состоялась в1968 году. После этого финны одержали четыре победы при трех ничьих, пропустив в пяти последних матчах всего два гола.

Матчи сборной Бельгии против Финляндии

Дата Турнир Город Счет 25.05.1953 ОЧМ Хельсинки 4:2 23.09.1953 ОЧМ Брюссель 2:2 19.06.1968 ОЧМ Хельсинки 2:1 09.10.1968 ОЧМ Варегем 6:1 18.08.1999 ТМ Брюгге 3:4 15.08.2001 ТМ Хельсинки 1:4 06.06.2007 ОЧЕ Хельсинки 0:2 13.10.2007 ОЧЕ Брюссель 0:0 11.08.2010 ТМ Турку 0:1 09.02.2011 ТМ Гент 1:1 01.06.2016 ТМ Брюссель 1:1

Итого: +3=4-4, мячи 20-19.