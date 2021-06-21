Бельгия не побеждает финнов более полувека
14:50
Сегодня, 21 июня состоится матч третьего тура Евро-2020 Бельгия — Финляндия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.
За всю историю команды встречались 11 раз, причем последняя победа бельгийцев состоялась в1968 году. После этого финны одержали четыре победы при трех ничьих, пропустив в пяти последних матчах всего два гола.
Матчи сборной Бельгии против Финляндии
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Счет
|
25.05.1953
|
ОЧМ
|
Хельсинки
|
4:2
|
23.09.1953
|
ОЧМ
|
Брюссель
|
2:2
|
19.06.1968
|
ОЧМ
|
Хельсинки
|
2:1
|
09.10.1968
|
ОЧМ
|
Варегем
|
6:1
|
18.08.1999
|
ТМ
|
Брюгге
|
3:4
|
15.08.2001
|
ТМ
|
Хельсинки
|
1:4
|
06.06.2007
|
ОЧЕ
|
Хельсинки
|
0:2
|
13.10.2007
|
ОЧЕ
|
Брюссель
|
0:0
|
11.08.2010
|
ТМ
|
Турку
|
0:1
|
09.02.2011
|
ТМ
|
Гент
|
1:1
|
01.06.2016
|
ТМ
|
Брюссель
|
1:1
Итого: +3=4-4, мячи 20-19.
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