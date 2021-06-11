Бельгия и Финляндия не рекомендовали посещать Россию на Евро своим гражданам

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал «СЭ» о подготовке Санкт-Петербурга к старту турнира.

— Сколько иностранных болельщиков ожидается в Питере? — вопрос Сорокину.

— Точное количество вам не назову, но их будут тысячи. Половину стадиона они не заполнят, все равно большая часть болельщиков — россияне. По трем дополнительным матчам мы пока ничего с уверенностью сказать не можем, потому что продажи еще идут. Для такого турнира это крайне непривычная ситуация, потому что к этому моменту обычно все уже продано и география болельщиков известна. Но такова реальность — все были готовы к последствиям резких изменений. Наиболее значительное число иностранных болельщиков прибудет из Финляндии — в силу географической близости. Но будут и шведы, и поляки, чуть меньше бельгийцев. То есть болельщики будут, но не в ошеломляющем количестве. К сожалению, правительства некоторых стран издали рекомендации для граждан не посещать некоторые государства, в числе которых оказалась и Россия. Но здесь мы поделать ничего не можем. Мы можем только сожалеть об этом. Обоснованно это решение или нет — судить не нам. Наверное, какое-то количество болельщиков это могло остановить.

— Что это за страны?

— Насколько нам известно, Бельгия и Финляндия. Они не рекомендовали посещать Россию своим гражданам.

(Гоша Чернов)

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