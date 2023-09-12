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Бельгия — Эстония: смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро-2024

Бельгия сыграет с Эстонией в матче отбора Евро-2024 12 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ромелу Лукаку, игрок сборной Бельгии.
Фото Global Look Press

Сборная Бельгии сыграет с командой Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе F 12 сентября, во вторник. Матч пройдет на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе (Бельгия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре.

Видеотрансляцию матча Бельгия — Эстония покажут в прямом эфире на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 21.40 мск.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Сборная Италия — действующий чемпион турнира.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
12 сент, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
Эстония

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года

Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Эстонии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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