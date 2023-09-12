Сборная Бельгии сыграет с командой Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе F 12 сентября, во вторник. Матч пройдет на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе (Бельгия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре.

Видеотрансляцию матча Бельгия — Эстония покажут в прямом эфире на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 21.40 мск.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Сборная Италия — действующий чемпион турнира.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года