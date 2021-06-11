Беглов рассказал, что Петербург обеспечил международные стандарты безопасности на Евро-2020

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что подготовка города к чемпионату Европы-2020 прошла в соответствии со всеми международными стандартами безопасности.

«Город подготовился к чемпионату очень тщательно. Нам удалось ситуацию с ковидом взять под соответствующий контроль, что дало возможность с другими европейскими городами проводить чемпионат Европы, у нас пройдет семь матчей. Что касается пандемии и мер, мы выполняем все международные стандарты — и по поводу запасов коек, и других мероприятий. Все стандарты выполнены, резервы все накоплены, они в хорошем, «боевом» состоянии, если вдруг понадобятся. Все волонтеры, весь силовой блок привиты, с этим проблем никаких нет», — цитирует Беглова ТАСС.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира. 12 июня сборная России сыграет с Бельгией.