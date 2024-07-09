BBC выступил с заявлением из-за скандала с Роналду. Канал назвал футболиста «Пеналду»

Британский канал BBC выступил с заявлением по поводу скандала, связанного с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.

После матча португальцев против Словении в 1/8 финала Евро-2024 телеканал пошутил над Роналду, который не забил пенальти в конце первого тайма дополнительного времени встречи. Вместо фамилии футболиста на экране появилась графическая плашка с подписью Misstiano Penaldo.

«Эта подпись просто была игрой слов, мы часто так делали в нашей передаче Match Of The Day. У нас не было намерения оскорбить Криштиану. К тому же мы много раз говорили о Роналду в положительном ключе. Например, перед матчем Жозе Фонте подчеркнул преданность Криштиану тренировкам и назвал его «одним из лучших в истории». В перерыве Гари Линекер и Алан Ширер долго анализировали движения Роналду и назвали их «абсолютно фантастическими». После серии пенальти Линекер и Ширер похвалили Криштиану за мужество, с которым он пошел бить первым.

Эксперты вовсе не критиковали Роналду в эфире, говорили о нем уважительно. Но, да, мы признаем, что некоторые зрители были недовольны появившейся в эфире графикой. Мы передали отзыв нашей производственной группе, чтобы помочь ей в дальнейшей работе», — приводит Daily Mail слова представителя телеканала BBC.

Португалия обыграла Словению (0:0, пенальти — 3:0) в 1/8 финала Евро, но уступила Франции (0:0, пенальти — 3:5) в четвертьфинале турнира.