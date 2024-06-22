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Игрок сборной Австрии Баумгартнер: «То, как болельщики нас поддерживают, — просто безумие»

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер рассказал о поддержке болельщиков на матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 против Польши.

Игра проходила на арене «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счетом 3:1 в пользу австрийцев. Баумгартнер отметился голом в этой встрече и был признан лучшим игроком матча.

«То, как они нас поддерживают, — просто безумие. Я играл здесь в матчах бундеслиги, но сегодня вечером это был другой уровень. Австрийские болельщики потрясающие, мы смотрим видео перед игрой, как они ездят по городу и отрываются. Надеюсь, они продолжат в том же духе, а мы отдадим все силы, и тогда проведем еще больше игр на этом турнире», — приводит пресс-служба УЕФА слова Баумгартнера.

Австрия с 3 очками поднялась на третью позицию в группе D, обойдя Польшу, которая еще не набрала очков на этом турнире. 25 июня команда Ральфа Рангника сыграет против Нидерландов в третьем матче группового турнира.

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