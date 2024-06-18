Батак: «Станкович вряд ли захочет отпускать Бабича после Евро-2024»

Экс-игрок московского «Динамо» Радослав Батак оценил перспективы сербского защитника «Спартака» Сдржана Бабича уехать в другой клуб после Евро-2024.

«Я смотрел только несколько матчей с его участием. Слышал, что Срджан набрал хорошую форму. У него большой опыт игры и в Сербии, и в Испании. Сложно сказать, дадут ли ему шанс на этом чемпионате Европы, но если проявит себя, он сможет уехать в Европу. Но другой важный момент — новый тренер «Спартака» Деян Станкович знает его качества. Вряд ли он захочет его отпускать. Думаю, Бабич останется», — приводит слова Батака «РБ Спорт».

Соглашение 28-летнего Бабича со «Спартаком» рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 4 млн. В минувшем сезоне защитник провел 23 матча за красно-белых.