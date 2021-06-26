Баста признался, что болеет за сборную Украины на Евро-2020
Российский рэпер и промоутер Баста (Василий Вакуленко) заявил, что на Евро-2020 болеет за сборную Украины.
«Сейчас болею за сборную Украины, — сказал Баста в интервью на Youtube-канале украинского рэпера Киевстонера. — Футбол какой, братан. Украина показала просто удивительную игру, респект и уважуха Шеве, конечно. Видно, что много сил и интеллекта потрачено, вообще — много горящих сердец. Посмотрел сборную России...»
В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет со Швецией. Игра состоится 29 июня в Глазго. Начало в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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