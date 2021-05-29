Баринов уверен, что останется в финальной заявке сборной России на ЧЕ-2020

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов о своем самочувствии и работе на сборах в составе национальной команды, которая готовится к чемпионату Европы — 2020. Он также добавил, что уверен в своем попадании в итоговый список игроков на предстоящий турнир.

— Тяжелые сборы?

— Сегодня была интенсивная работа: 10 секунд взрывной работы, работа в парах на спринтах. Не сказал, бы что это была самая тяжёлая тренировка. В первый день было тяжелее.

— Ваша физическая форма уже лучше?

— Да. Чувствую прилив сил. Ребята были в тонусе, а лично я прибавляю в физике с каждым днём.

— Поездка на евро — мечта?

— Сейчас готовлю себя к товарищескому матчу, потом буду думать о Евро. После тяжелой травмы я оказался здесь и уверен, что останусь. Конечно, что Евро было моей целью.

— Алексей Миранчук приехал. Общались с ним по поводу Европы?

— Я сказал Лехе, что его не хватает в «Локо». Советы? Смотрел его интервью, поэтому все знаю и так. (Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)