Баринов о ситуации с Эриксеном: «Было неприятно все это наблюдать»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал ситуацию с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном.

«Мы знали перед матчем о том, что случилось с Эриксеном. Конечно, было неприятно все это наблюдать. Я даже посмотрел повтор, как это все произошло. Тяжело. Но потом сказали, что он пришел в себя, и все мысли уже были об игре», — сказал Баринов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:1). Инцидент произошел незадолго до конца первого тайма при счете 0:0. Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.

По последней информации Эриксен жив и находится в сознании. Сейчас он в госпитале, его состояние оценивается как стабильное. Президент «Интера» сообщил, что Эриксен отправил сообщение в чат игроков миланского клуба.