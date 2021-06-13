Баринов о поражении от Бельгии: «Я бы не сказал, что все плохо. Будем работать»
Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов подвел итоги матча Евро-2020 против Бельгии (0:3).
— Что так долго говорил Черчесов в раздевалке? Я не буду говорить об этом, — сказал Баринов в эфире телеканала «Матч ТВ».
— Не думаете, что было провально играть в четыре защитника?
— Мы наигрывали такую схему. То, что не сыграли в пять защитников, — тренерскому штабу виднее, какую тактику выбирать на игры.
— Почему не удалось практически ничего создать в атаке? Бельгийцы — это космос?
— Я бы не сказал, что они космос. Пропустили такие нелепые первые два гола. Подходы были, и выходили вроде нормально. Не знаю, что произошло. Завтра разберем игру и будем готовиться.
— Финны победили Данию. По-любому надо обыгрывать Финляндию...
— И Финляндию, и Данию.
— Что делать сейчас? Просто все очень плохо.
— Я бы не сказал, что все плохо. Будем работать, есть время до второй игры, проанализируем, что получилось, что не получилось. Будем готовиться дальше.
Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.
В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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