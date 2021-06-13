Баринов о поражении от Бельгии: «Я бы не сказал, что все плохо. Будем работать»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов подвел итоги матча Евро-2020 против Бельгии (0:3).

— Что так долго говорил Черчесов в раздевалке? Я не буду говорить об этом, — сказал Баринов в эфире телеканала «Матч ТВ».

— Не думаете, что было провально играть в четыре защитника?

— Мы наигрывали такую схему. То, что не сыграли в пять защитников, — тренерскому штабу виднее, какую тактику выбирать на игры.

— Почему не удалось практически ничего создать в атаке? Бельгийцы — это космос?

— Я бы не сказал, что они космос. Пропустили такие нелепые первые два гола. Подходы были, и выходили вроде нормально. Не знаю, что произошло. Завтра разберем игру и будем готовиться.

— Финны победили Данию. По-любому надо обыгрывать Финляндию...

— И Финляндию, и Данию.

— Что делать сейчас? Просто все очень плохо.

— Я бы не сказал, что все плохо. Будем работать, есть время до второй игры, проанализируем, что получилось, что не получилось. Будем готовиться дальше.

Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.