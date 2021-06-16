Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России в матче группового этапа чемпионата Европы-2020 против Финляндии (1:0).

«Впечатления не очень. В первом тайме еще хотели, бежали, а потом вообще не пошло, — сказал Баринов «СЭ». — Финны могли забить. В моменте с отмененным голом им 10 сантиметров не хватило. Линия защиты мне не понравилась. Хотя я доволен самоотверженностью Баринова и Дивеева, но надо же держать нападающих противника. У финнов возникали моменты, а тут не должно было возникнуть даже тени сомнения, что мы сильнее. Хорошо, что хоть выиграли».

Также Баринов оценил шансы российской сборной в матче против Дании.

«Может быть, у наших что-нибудь и получится там. Хотя Дания сейчас раненная и озверевшая. Посмотрим на их матч с Бельгией. Я рад, что мы победили, это требовалось кровь из носа. Иначе пришлось бы глотать валидол и запивать его шампанским. Хорошо, что победили, но во второй половине было опасно, я не удовлетворен. Самое страшное, что у нас лучшего игрока увезли в больницу. Марио по классу у нас реально лучший игрок. Рад за Лешу Миранчука, хорошо, что его выпустили, все равно в нем класс чувствуется. У парня практики мало, но забил гол-красавец. Конечно, молодцы, что выиграли. Тем не менее ребята говорят, что у них хорошее настроение и атмосфера, но пока у них нет духа. Помню мне как-то Игнатьев сказал про Евсеева: «Ух, духовитый!». Мне очень понравилось это выражение. Духовитых у нас мало сейчас! Баринов духовитый, но он чуть вторую желтую не получил, судья его пожалел», — добавил Баринов.

Матч Дания — Россия состоится 21 июня в Копенгагене. Начало в 22.00 по московскому времени.