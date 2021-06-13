Баринов извинился перед болельщиками за поражение в матче с Бельгией

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов после поражения в матче Евро-2020 против Бельгии (0:3) рассказал, что ожидает критики со стороны болельщиков.

— Мы приносим извинения перед нашими болельщиками за то, что получился такой результат.

— Осознаете, что сейчас польется эта груда грязи?

— Ничего, мы привыкли к этому, нас это делает сильнее, — сказал Баринов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.