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Барелла: «Верратти и Жоржиньо — феноменальные футболисты, которые управляют игрой Италии»

21:15
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Полузащитник сборной Италии Николо Барелла дал комментарий в преддверии полуфинального матча Евро-2020 против Испании.

«Сборная Испании, что выиграла Евро, была сильна как коллектив и имела прекрасных полузащитников. Хави и Иньеста вдохновляли всех, не только меня, но у меня иные игровые качества. Сегодня у Испании есть Бускетс, который многие годы входит в мировой топ.

Верратти и Жоржиньо? Это два феноменальных игрока, которые управляют нашей игрой. Я больше сконцентрирован на атаке. Жоржиньо редко допускает ошибки, всегда выбирает верное продолжение», — цитирует Бареллу официальный сайт УЕФА.

Матч Италия — Испания состоится 6 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024489--italy-vs-spain/

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