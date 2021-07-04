Полузащитник сборной Италии Николо Барелла дал комментарий в преддверии полуфинального матча Евро-2020 против Испании.

«Сборная Испании, что выиграла Евро, была сильна как коллектив и имела прекрасных полузащитников. Хави и Иньеста вдохновляли всех, не только меня, но у меня иные игровые качества. Сегодня у Испании есть Бускетс, который многие годы входит в мировой топ.



Верратти и Жоржиньо? Это два феноменальных игрока, которые управляют нашей игрой. Я больше сконцентрирован на атаке. Жоржиньо редко допускает ошибки, всегда выбирает верное продолжение», — цитирует Бареллу официальный сайт УЕФА.

Матч Италия — Испания состоится 6 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.