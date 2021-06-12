Баннер российских болельщиков со словами поддержки Кристиану Эриксену

Российские болельщики не остались в стороне от событий, которые произошли по ходу матча между командами Дании и Финляндии.

Они подготовили баннеры и флаги к матчу с Бельгией, но внесли в них изменения и написали слова поддержки в адрес полузащитника датчан Кристиана Эриксена.

В концовке первого тайма встречи в Копенгагене полузащитник датской сборной Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен при счете 0:0.