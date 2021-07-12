Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Банки из-под пива и горы мусора. Что происходило рядом с «Уэмбли» после финала Евро

09:08
11 июня. Лондон. Мусор рядом с Уэмбли. Фото Reuters 11 июня. Лондон. Мусор рядом с Уэмбли. Фото Reuters 11 июня. Лондон. Мусор рядом с Уэмбли. Фото Reuters 11 июня. Лондон. Мусор рядом с Уэмбли. Фото Reuters
11 июня. Лондон. Мусор рядом с Уэмбли. Фото Reuters
Теги:

Болельщики оставили после себя горы мусора на территории рядом со стадионом «Уэмбли», где проходил финальный матч чемпионата Европы Италия — Англия.

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

После игры рядом с ареной остались горы банок из-под различных напитков, бутылок и прочего мусора после фанатов, которые даже не пытались убирать за собой. Ранее полиция Лондона сообщила, что 45 человек были задержаны в день финала Евро-2020.

Фанаты сборной Англии, разочарованные проигрышем своей команде в финале (1:1, 2:3 по пенальти), начали жечь файеры и переворачивать мусорные баки. При этом серьезных беспорядков в центре Лондона замечено не было.

11 июня. Лондон. Мусор рядом с Уэмбли. Фото Reuters
11 июня. Лондон. Мусор рядом с Уэмбли. Фото Reuters
11 июня. Лондон. Мусор рядом с Уэмбли. Фото Reuters
11 июня. Лондон. Мусор рядом с Уэмбли. Фото Reuters
11 июня. Лондон. Мусор рядом с Уэмбли. Фото Reuters
11 июня. Лондон. Мусор рядом с Уэмбли. Фото Reuters

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Рацкевич все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3750
Все опросы
Какое количество сборных оптимально для финальных турниров Евро?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Англичане устроили в Лондоне ад: швыряют мусор и бутылки, прорываются на «Уэмбли» без билетов и дерутся с итальянцами
? Мужчины с каким именем предают чаще всего — видео
В Германии призвали к выходу из Евросоюза и дружбе с Россией
"Лужа крови": россиянка зарезала пятилетнюю дочь и покончила с собой
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года