Банки из-под пива и горы мусора. Что происходило рядом с «Уэмбли» после финала Евро

Болельщики оставили после себя горы мусора на территории рядом со стадионом «Уэмбли», где проходил финальный матч чемпионата Европы Италия — Англия.

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

После игры рядом с ареной остались горы банок из-под различных напитков, бутылок и прочего мусора после фанатов, которые даже не пытались убирать за собой. Ранее полиция Лондона сообщила, что 45 человек были задержаны в день финала Евро-2020.

Фанаты сборной Англии, разочарованные проигрышем своей команде в финале (1:1, 2:3 по пенальти), начали жечь файеры и переворачивать мусорные баки. При этом серьезных беспорядков в центре Лондона замечено не было.

11 июня. Лондон. Мусор рядом с Уэмбли. Фото Reuters

11 июня. Лондон. Мусор рядом с Уэмбли. Фото Reuters

11 июня. Лондон. Мусор рядом с Уэмбли. Фото Reuters

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).