Баллак объяснил, чего не хватило Германии в матче с Францией
Финалист Евро-2008 в составе сборной Германии Михаэль Баллак считает, что немецкая команда оказалась скованной в продвижении мяча в матче Евро-2020 против Германии (0:1). Французы выиграли благодаря автоголу Матса Хуммельса.
«Нам не удавалось создавать опасных моментов даже тогда, когда многое получалось и мы нагнетали давление. Выдалась хорошая, боевая игра, но вот в продвижении вперед мы оказались скованны. Сборная Германии изучит эти моменты и сделает по ним выводы.
Играли сегодня нормально, но заодно мы увидели, что нам необходимо улучшать, раз уж хотим обыгрывать такие команды или хотя бы доставлять им неудобства. По-прежнему надо вносить определенные коррективы», — цитирует пресс-служба УЕФА Баллака.
В следующем туре Франция сыграет против Венгрии, а Германия встретится с Португалией. Матчи состоятся 19 июня.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024456--france-vs-germany/
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