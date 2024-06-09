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Сегодня, 15:07

Балахнин считает Францию фаворитом Евро-2024

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Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин назвал фаворита чемпионата Европы в Германии.

«Я вижу, что на данный момент сборная Франции является фаворитом Евро-2024. Можно назвать еще Англию, но вряд ли она станет победителем этого турнира», — сказал Балахнин Vprognoze.ru.

Сборная Франции под руководством Дидье Дешама выступит в группе D, в которой сыграет с Польшей, Австрией и Нидерландами. Действующими победителями чемпионата Европы являются итальянцы.

Источник: Vprognoze.ru
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу
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