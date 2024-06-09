Балахнин считает Францию фаворитом Евро-2024

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин назвал фаворита чемпионата Европы в Германии.

«Я вижу, что на данный момент сборная Франции является фаворитом Евро-2024. Можно назвать еще Англию, но вряд ли она станет победителем этого турнира», — сказал Балахнин Vprognoze.ru.

Сборная Франции под руководством Дидье Дешама выступит в группе D, в которой сыграет с Польшей, Австрией и Нидерландами. Действующими победителями чемпионата Европы являются итальянцы.