Балахнин: «Сборная Португалии ожидаемо неплохо выглядит на Евро»

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился впечатлениями от матча сборных Португалии и Турции на Евро-2024 (3:0).

«Сборная Португалии ожидаемо неплохо выглядит. Португальцы последние годы всегда хороши. У них собраны хорошие, обученные, техничные, быстрые, взрывные игроки высокого уровня, которые выступают за такие клубы, как «Манчестер Сити». Поэтому португальский футбол зрелищный и привлекательный. А наблюдать за ним всегда приятно. Хотя концовку матча с Турцией я смотрел уже без особого интереса, поскольку все уже было понятно», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

26 июня Португалия сыграет с Грузией в третьем туре группового турнира Евро-2024. Португальцы набрали 6 очков и уже обеспечили себе выход в плей-офф Евро-2024.