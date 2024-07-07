Балахнин: «Сборная Германии могли пройти дальше на Евро-2024»

Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин поделился впечатлениями от матча сборных Испании и Германии (1:2 д.в.) в четвертьфинале Евро-2024.

«Сборная Германии могли пройти дальше. Но и не скажешь, что она несправедливо вылетела. Испания объективно заслужила право выиграть этот матч. На какое-то мгновение, на миллиметр, но испанцы были ближе к победе», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Чемпионат Европы 2024 года проходит с 14 июня по 14 июля в Германии.