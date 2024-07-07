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Сегодня, 02:45

Балахнин: «Сборная Германии могли пройти дальше на Евро-2024»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин поделился впечатлениями от матча сборных Испании и Германии (1:2 д.в.) в четвертьфинале Евро-2024.

«Сборная Германии могли пройти дальше. Но и не скажешь, что она несправедливо вылетела. Испания объективно заслужила право выиграть этот матч. На какое-то мгновение, на миллиметр, но испанцы были ближе к победе», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Чемпионат Европы 2024 года проходит с 14 июня по 14 июля в Германии.

Источник: Vprognoze.ru
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сергей Балахнин
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