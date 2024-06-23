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Балахнин: «Отсутствие Мбаппе сильно сказалось на игре сборной Франции»

Сергей Разин
корреспондент
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Футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился мнением об игре сборной Франции на Евро-2024.

— Отсутствие Мбаппе безусловно сильно сказалось на игре Франции, — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру». — Это ведь единичный экземпляр футболиста. Когда нет такого игрока, это невозможно не заметить. Но я думаю, если была бы большая необходимость в Мбаппе, его бы поставили на этот матч. А так обе команды устраивала ничья, поэтому тренер не стал рисковать. И вообще, сверхусилий для победы ни одна сборная не приложила в этой встрече. Но ясно, что французы были лучше. Они выглядели интереснее и сильнее. Это изначально было понятно. Но не было сверхусилий, и поэтому такой результат.

— Этот матч был седьмым у французов за последние два года без Мбаппе в стартовом составе, и ни в одном из них команда Дешама не выиграла. Эта сборная так зависима от одного футболиста?

— Это очевидно. С Мбаппе в составе это одна команда, без него — другая. При том, что у французов масса великолепных футболистов. Смотришь, и душа радуется.

Мбаппе получил травму носа в первом туре группового турнира Евро-2024 с Австрией (1:0). По этой причине он пропустил игру второго тура с Нидерландами (0:0). Однако в преддверии встречи с голландцами форвард опубликовал дизайн новой маски.

Во вторник, 25 июня, сборная Франции сыграет с Польшей в рамках заключительного матч группового турнира чемпионата Европы по футболу.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1004899930/1005662873_byivshiy_trener_sbornoy_rossii_nazval_komandu_kotoraya_mojet_stat_otkryitiem_evro-2024
Килиан Мбаппе
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
Сергей Балахнин
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