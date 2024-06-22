Балахнин оценил игру Хвичи Кварацхелии на Евро-2024

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин оценил игру грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии на Евро-2024.

Хавбек принял участие в матче 1-го тура групповой стадии против Турции (1:3) и не отличился результативными действиями.

«В матче со сборной Турции Кварацхелия пытался вести сборную Грузии за собой. Он организовывал атаки, доводил мяч до партнеров. Но это был не лучший его матч. На мой взгляд, Хвича может играть сильнее. Его нельзя назвать лучшим среди грузин в этой встрече, но активность он проявил», — приводит Vprognoze слова Балахнина.

Сборная Грузии проведет следующий матч на Евро-2024 в субботу, 22 июня против Чехии. Начало игры — в 16.00 (мск).