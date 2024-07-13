Балахнин объяснил, почему трудно назвать фаворита в финале Евро-2024

Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о предстоящем финале Евро-2024 Испания — Англия.

«Финал — это такой матч, на результат которого будут влиять много факторов. Это настрой, эмоциональная составляющая и так далее. Трудно предсказать, как это все сложится. Можно порассуждать о том, что у сборной Англии был менее напряженный путь к финалу, чем у сборной Испании. И потому испанцы будут более уставшими, в том числе, психологически. Можно делать еще какие-то сравнения и приходить к каким-то аналитическим выводам по игре или тактике.

Но это не будет главным. А ключевую роль сыграет то, что будет у футболистов в сердце. Поскольку одну встречу можно вытянуть и на морально-волевых качествах. Поэтому я не берусь прогнозировать исход финала», — приводит Vprognoze слова Балахнина.

Финал Евро-2024 пройдет в воскресенье, 14 июля и начнется в 22.00 (мск).