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Багринцев: «Уверен, Арутюнян станет основным игроком сборной на долгие годы»

Алина Савинова
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Полузащитник «Дубницы» Эдуард Багринцев прокомментировал дебют защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна и футболиста «Краснодара» Георгия Арутюняна за национальную команду Армении в матче первого тура квалификации на Евро-2024 против сборной Турции (1:2).

«Мне очень понравился дебют Тикнизяна. Смотря на то, как он обращается с мячом и дорабатывает, можно точно сказать, что дебют удался и получился очень хорошим! Публика его подбадривала, аплодисменты после отбора мяча, он на самом деле сыграл очень круто. Я ему сразу после матча написал, что он провел хороший матч. Сборная Армении провела хороший матч, горжусь ими, просто очень многое не получилось реализовать. Георгий Арутюнян тоже в дебютном матче сыграл хорошо, потенциал сразу видно было. Я уверен, он станет основным игроком сборной на долгие годы и будет помогать сборной. Уверенно играл, не боялся, самое главное. У него все будет хорошо», — цитирует Багринцева Metaratings.ru.

Тикнизян и Арутюнян дебютировали за сборную Армении в матче отбора Евро-2024 против команды «Турции». Оба игрока провели на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/khavbek-dubnicy-bagrincev-tiknizyan-i-spercyan-budut-progressirovat-i-pomogat-sbornoi-armenii-stanut-liderami-komandy-238651/
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