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Сегодня, 21:55

Азербайджан в меньшинстве разгромил Швецию в матче отбора Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Азербайджан разгромил Швецию — 3:0.
Фото Reuters

Сборная Азербайджана дома победила Швецию в 9-м туре отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 3:0.

Голы забили Эмин Махмудов (3-я и 89-я минута) и Ренат Дадашов (6-я).

В другом матче группы F сборная Эстонии уступила Австрии со счетом 0:2. В игре отличились Конрад Лаймер (29-я) и Филипп Линхарт (40-я).

Из группы F на Евро-2024 уже вышли сборные Бельгии и Австрии. Швеция и Азербайджан с 7 очками находятся на третьей и чевтертой строчках соответственно, Эстония — пятая (1).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
16 нояб, 20:00. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Азербайджан
3:0
Швеция
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
16 нояб, 20:00. A. Le Coq Arena (Таллин)
Эстония
0:2
Австрия
Источник: Таблица Евро-2024
1
2
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