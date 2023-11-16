Азербайджан в меньшинстве разгромил Швецию в матче отбора Евро-2024

Сборная Азербайджана дома победила Швецию в 9-м туре отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 3:0.

Голы забили Эмин Махмудов (3-я и 89-я минута) и Ренат Дадашов (6-я).

В другом матче группы F сборная Эстонии уступила Австрии со счетом 0:2. В игре отличились Конрад Лаймер (29-я) и Филипп Линхарт (40-я).

Из группы F на Евро-2024 уже вышли сборные Бельгии и Австрии. Швеция и Азербайджан с 7 очками находятся на третьей и чевтертой строчках соответственно, Эстония — пятая (1).