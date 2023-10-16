Австрия обыграла Азербайджан и вышла на Евро-2024

Сборная Австрии обыграла Азербайджан на выезде в матче отборочного турнира Евро-2024 — 1:0.

Единственный гол на 48-й минуте забил Марсель Забитцер — полузащитник реализовал пенальти.

Благодаря победе австрийцы досрочно отобрались в финальную стадию Евро-2024. Команда занимает второе место в группе F с 16 очками.

Ближайший преследователь Австрии — идущяя третьей Швеция — набрала 6 очков. Шведам осталось провести три матча в квалификации, они смогут набрать максимум 9 очков, они лишились математических шансов на попадание в двойку лучших в группе, которое позволяет выйти в финальную стадию Евро-2024.