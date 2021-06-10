Азар рассказал о своем состоянии перед матчем с Россией

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением о своем состоянии перед матчем Евро-2020 против сборной России.

«Решение о моем участие в первом матче на Евро будет принимать главный тренер. У меня была всего одна полная неделя тренировок. Я все еще не готов на 100 процентов, так что посмотрим с медицинским персоналом, что я буду делать в первом матче.

Когда мы играем в футболке национальной команды, на нас всегда оказывается давление, в том числе из-за наших прошлых выступлений. Болельщики ждут, что мы сыграем еще лучше. Мы сконцентрируемся и постараемся добиться большего. Мы знаем потенциал нашей команды», — цитирует Азара RTBF.

Матч против сборной России бельгийцы проведут 12 июня. Также им предстоят матчи с Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).