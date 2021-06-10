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Азар рассказал о своем состоянии перед матчем с Россией

10 июня 2021, 22:45
Эден Азар (справа). Фото AFP
Эден Азар (справа). Фото AFP
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Нападающий сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением о своем состоянии перед матчем Евро-2020 против сборной России.

«Решение о моем участие в первом матче на Евро будет принимать главный тренер. У меня была всего одна полная неделя тренировок. Я все еще не готов на 100 процентов, так что посмотрим с медицинским персоналом, что я буду делать в первом матче.

Когда мы играем в футболке национальной команды, на нас всегда оказывается давление, в том числе из-за наших прошлых выступлений. Болельщики ждут, что мы сыграем еще лучше. Мы сконцентрируемся и постараемся добиться большего. Мы знаем потенциал нашей команды», — цитирует Азара RTBF.

Матч против сборной России бельгийцы проведут 12 июня. Также им предстоят матчи с Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).

Дополнительная информация:

https://www.rtbf.be/sport/football/diablesrouges/detail_eden-hazard-laisse-planer-le-doute-sur-son-avenir-chez-les-diables-je-ne-sais-pas-on-verra-bien?id=10780221

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи