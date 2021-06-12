«Аякс» поддержал Кристиана Эриксена
«Аякс» выразил поддержку полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену. Он потерял сознание во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии.
«Наши мысли и молитвы с Кристианом», — говорится в сообщении клуба в Twitter.
Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле. Затем его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты болельщиков.
Пресс-служба УЕФА сообщила, что Эриксен жив и его состояние стабилизировалось. Также указано, что его доставили в госпиталь.
Эриксен выступал за «Аякс» с 2009 по 2013 год. В составе команды он становился чемпионом Голландии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю