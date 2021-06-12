«Аякс» поддержал Кристиана Эриксена

«Аякс» выразил поддержку полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену. Он потерял сознание во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии.

«Наши мысли и молитвы с Кристианом», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Our thoughts and prayers are with Christian ?? — AFC Ajax (@AFCAjax) June 12, 2021

Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле. Затем его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты болельщиков.

Пресс-служба УЕФА сообщила, что Эриксен жив и его состояние стабилизировалось. Также указано, что его доставили в госпиталь.

Эриксен выступал за «Аякс» с 2009 по 2013 год. В составе команды он становился чемпионом Голландии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.