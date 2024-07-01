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1 июля, 22:00

Австрия — Турция: время начала и где смотреть трансляцию матча 1/8 финала Евро 2024

Сборная Австрии сыграет с Турцией в 1/8 финала Евро-2024 2 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Турции.
Фото Reuters

Матч 1/8 финала Евро-2024 между Австрией и Турцией пройдет во вторник, 2 июля. Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Ключевые события противостояния Австрия — Турция будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Бесплатно трансляцию в прямом эфире покажут в эфире «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Австрия заняла первое место в группе D. Сборная Турции в группе F набрала 6 очков.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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