Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 08:20

Австрия — Турция: во сколько и на каком канале смотреть матч 1/8 финала Евро-2024

Матч 1/8 финала Евро-2024 Австрия — Турция пройдет 2 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник.
Ральф Рангник.
Фото Reuters

2 июля в Лейпциге (Германия) сборные Австрии и Турции сыграют в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Она пройдет на арене «Лейпциг Штадиум».

На канале «Матч ТВ» можно будет бесплатно смотреть трансляцию матча Евро-2024 Австрия — Турция. Прямой эфир начнется в 21.45 мск. Игру покажут всем пользователям сайта matchtv.ru, а также по подписке на онлайн-платформах Окко и Кинопоиск.

Следите за самыми интересными событиями противостояния плей-офф чемпионата Европы-2024 Австрия — Турция в текстовой трансляции «СЭ».

Австрия вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места группы D с шестью набранными очками. Турция пробилась в 1/8 финала турнира со второй строчки квартета F с шестью баллами.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Канье Уэст провел сутки в Москве и посмотрел два стадиона для концерта
Рэпер Канье Уэст посетил Москву
Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам до 19,5%
«Зенит» предлагает «королевские условия», Джикия отказал «Динамо» ради «Спартака». Главные трансферные слухи РПЛ за 1 июля
Глава СК РФ поручил доложить о ходе расследования похищения бизнесмена из Италии
WSJ сообщила о планах НАТО назначить ответственного за помощь Украине
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
BBC назвала Роналду «Misstiano Penaldo» в прямом эфире матча со Словенией на Евро-2024
Пол Маккартни все предвидел еще полвека назад. Колонка Казанского — о Беллингеме
Агент Дркушича: «Наверняка на этом Евро Ваня привлек внимание клубов»
Румыния — Нидерланды: во сколько и на каком канале смотреть матч 1/8 финала Евро-2024
Агент назвал Дркушича одним из лучших защитников Евро: «Он не дал забить Хойлунду, Митровичу, Кейну и Роналду»
Португалия — Франция: есть ли еще место Роналду в эпохе Мбаппе?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

BBC назвала Роналду «Misstiano Penaldo» в прямом эфире матча со Словенией на Евро-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости