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Австрия — Турция: статистика и результаты матчей команд на Евро-2024

До Евро-2024 Австрия и Турция провели 17 очных матчей
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Турции Арда Гюлер.
Арда Гюлер.
Фото Reuters

2 июля сборные Турции и Австрии по футболу сыграют в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024. Встреча пройдет в Лейпциге на одноименном стадионе. Она начнется в 22.00 мск. «СЭ» публикует информацию о личных матчах между национальными командами и результатах на Евро-2024.

Австрия и Турция провели друг с другом в общей сложности 17 официальных матчей. На счету австрийцев — 9 побед. Один раз встреча завершилась вничью. На счету Турции — семь выигрышей. В последний раз их очный матч прошел 26 марта 2024 года. Тогда Австрия разгромила Турцию со счетом 6:1 в товарищеском поединке.

На Евро-2024 сборная Австрии с главным тренером Ральфом Рангником набрала шесть очков и выиграла группу D: команда проиграла Франции (0:1), победила Польшу (3:1) и одолела Нидерланды (3:2).

На чемпионате Европы-2024 Турция с Винченцо Монтеллой набрали шесть баллов и заняли второе место в группе F: команда победила Грузию (3:1), потерпела поражение от Португалии (0:3) и обыграли Чехию (2:1).

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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