Сборная Турции сыграет с Австрией в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу 2 июля в Лейпциге (Германия). Он начнется в 22.00 мск. Встреча пройдет на арене «Лейпциг Штадиум».

Смотреть трансляцию матча плей-офф Евро-2024 Австрия — Турция в прямом эфире можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 21.45 по московскому времени. По платной подписке игру команд Ральфа Рангника и Винченцо Монтеллы также покажут в видеосервисах Окко и Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния чемпионата Европы. Турция пробилась в 1/8 финала турнира со второй строчки квартета F с 6 баллами. Австрия вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места группы D с 6 набранными очками.

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