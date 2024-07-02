На телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru началась прямая видеотрансляция матча 1/8 финала Евро-2024 по футболу Австрия — Турция. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Поединок между сборными Турции и Австрии состоится в Лейпциге (Германия) на одноименном стадионе. Матч также покажут по платной подписке для всех пользователей онлайн-сервисов Окко и Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию противостояния плей-офф Евро-2024 между Австрией и Турцией.

Австрия вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места группы D с 6 набранными очками. Турция пробилась в 1/8 финала турнира со второй строчки квартета F с 6 баллами.

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