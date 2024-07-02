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Сегодня, 12:20

Австрия — Турция: где покажут трансляцию матча 1/8 финала Евро-2024 в прямом эфире

Матч Евро-2024 Австрия — Турция покажет телеканал «Матч ТВ»
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Сборная Турции.
Фото Reuters

Австрия сыграет с Турцией в последнем матче стадии 1/8 финала Евро-2024 во вторник, 2 июля. Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге. Начало — в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен португалец Артур Соареш Диаш.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Ключевые события противостояния Австрия — Турция будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Бесплатно трансляцию в прямом эфире покажут в эфире «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно в онлайн-кинот

Сборная Австрии (6 очков) заняла первое место в группе D, опередив Францию (5), Нидерланды (4) и Польшу (1). Команда Ральфа Рангника одержала две победы и проиграла только французам (0:1).

Сборная Турции в группе F набрала 6 очков. В групповом турнире команда Винченцо Монтеллы победила Чехию (2:1) и Грузию (3:1), потерпев поражение только от Португалии (0:3), которая вышла в плей-офф с первого места.
Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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