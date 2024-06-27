Во вторник, 2 июля, состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между Австрией и Турцией. Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия). Начало — в 22.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Ключевые события противостояния Австрия — Турция будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Бесплатно трансляцию в прямом эфире покажут в эфире «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В истории очных противостояний команды встречались шесть раз в официальных играх. Австрийцы были сильнее единожды, турки победили четыре раза, еще одна встреча завершилась вничью.

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