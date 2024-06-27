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Сегодня, 16:30

Австрия — Турция: дата и время начала матча 1/8 финала Евро-2024 и где смотреть игру

Австрия сыграет с Турцией в 1/8 финала чемпионата Еворпы 2 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Хакан Чалханоглу (сборная Турции).
Фото Global Look Press

Во вторник, 2 июля, состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между Австрией и Турцией. Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия). Начало — в 22.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Ключевые события противостояния Австрия — Турция будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Бесплатно трансляцию в прямом эфире покажут в эфире «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В истории очных противостояний команды встречались шесть раз в официальных играх. Австрийцы были сильнее единожды, турки победили четыре раза, еще одна встреча завершилась вничью.

Чемпионат Европы. 1/8 финала
02 июл, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Австрия
Турция

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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