Австрия обыграла Македонию на чемпионате Европы

Сборная Австрии стартовала с победы на чемпионате Европы, обыграв команду Македонии со счетом 3:1.

Австрийцы открыли счет в первом тайме, когда отличился полузащитник Штефан Лайнер. Однако 37-летний капитан македонцев Горан Пандев вскоре воспользовался ошибкой соперника и выровнял положение.

Он стал автором первого гола в истории сборной Македонии на чемпионатах Европы, которая дебютировала на европейском первенстве.

Во второй тайме австрийцы смогли реализовать свое преимущество в игре. Голами отметились полузащитник Михаэль Грегорич и нападающий Марко Арнаутович.

В следующем туре в рамках группы C Австрия сыграет против Голландии, а Македония — против Украины.

Чемпионат Европы

Группа C

Австрия — Македония — 3:1 (1:1)

Голы: Лайнер, 18 (1:0). Пандев, 28 (1:1). Грегорич, 78 (2:1). Арнаутович, 89 (3:1).

Австрия: Бахманн, Драгович (Линхарт, 46), Ульмер, Алаба, Хинтереггер, Лайнер (Баумгартлингер, 90+3), Забитцер, Лаймер, К.Шлагер (Ильзанкер, 90+4), Баумгартнер (Арнаутович, 58), Калайджич (Грегорич, 58).

Македония: Димитриевски, С.Ристовски, Алиоски, Велковски, Муслиу (М.Ристовски, 87), Адеми, Барди (Тричковски, 82), Николов (Бейтулаи, 63), Эльмас, Пандев, Трайковски (Костадинов, 63).

Предупреждения: Трайковски, 42. Алиоски, 53. Лайнер, 85.

Судьи: Экберг. Джулум, Халльберг (все — Швеция).

ВАР: Данкерт (Германия). Пажес (Франция), Кавана (Англия), Бризар (Франция).

13 июня. Бухарест. Стадион «Национальный».