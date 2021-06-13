Австрия обыграла Македонию на чемпионате Европы
Сборная Австрии стартовала с победы на чемпионате Европы, обыграв команду Македонии со счетом 3:1.
Австрийцы открыли счет в первом тайме, когда отличился полузащитник Штефан Лайнер. Однако 37-летний капитан македонцев Горан Пандев вскоре воспользовался ошибкой соперника и выровнял положение.
Он стал автором первого гола в истории сборной Македонии на чемпионатах Европы, которая дебютировала на европейском первенстве.
Во второй тайме австрийцы смогли реализовать свое преимущество в игре. Голами отметились полузащитник Михаэль Грегорич и нападающий Марко Арнаутович.
В следующем туре в рамках группы C Австрия сыграет против Голландии, а Македония — против Украины.
Чемпионат Европы
Группа C
Австрия — Македония — 3:1 (1:1)
Голы: Лайнер, 18 (1:0). Пандев, 28 (1:1). Грегорич, 78 (2:1). Арнаутович, 89 (3:1).
Австрия: Бахманн, Драгович (Линхарт, 46), Ульмер, Алаба, Хинтереггер, Лайнер (Баумгартлингер, 90+3), Забитцер, Лаймер, К.Шлагер (Ильзанкер, 90+4), Баумгартнер (Арнаутович, 58), Калайджич (Грегорич, 58).
Македония: Димитриевски, С.Ристовски, Алиоски, Велковски, Муслиу (М.Ристовски, 87), Адеми, Барди (Тричковски, 82), Николов (Бейтулаи, 63), Эльмас, Пандев, Трайковски (Костадинов, 63).
Предупреждения: Трайковски, 42. Алиоски, 53. Лайнер, 85.
Судьи: Экберг. Джулум, Халльберг (все — Швеция).
ВАР: Данкерт (Германия). Пажес (Франция), Кавана (Англия), Бризар (Франция).
13 июня. Бухарест. Стадион «Национальный».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/final/groups/
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