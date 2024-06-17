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Австрия — Франция: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Австрия сыграет с Францией в матче группового этапа Евро-2024 17 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Килиан Мбаппе (сборная Франции).
Фото Getty Images

Сборные Австрии и Франции встретятся в матче группового этапа Евро-2024 в понедельник, 17 июня. Игра состоится на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния Австрия — Франция можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется телеэфир — в 21.45 мск. Также смотреть игру группы D можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

На Евро команды уже встречались в рамках отборочного турнира. Это было в 1959-м и 1960-м. Дважды победу одержали французы (5:2, 4:2).

Чемпионат Европы. Группа D
17 июн, 22:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Австрия
Франция

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
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