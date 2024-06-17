Австрия — Франция: Мбаппе и Гризманн сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Австрии и Франции на матч первого тура группового турнира Евро-2024.

Игра пройдет в Дюссельдорфе. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Австрия: Пенц, Пош, Дансо, Вебер, Мвене, Зайвальд, Забитцер, Лаймер, Баумгартнер, Гриллич, Грегорич.

Франция: Меньян, Т.Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо, Канте, Гризманн, Тюрам, Мбаппе, Дембеле.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Австрия — Франция.