Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 21:08

Австрия — Франция: Мбаппе и Гризманн сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Стали известны стартовые составы сборных Австрии и Франции на матч первого тура группового турнира Евро-2024.

Игра пройдет в Дюссельдорфе. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Австрия: Пенц, Пош, Дансо, Вебер, Мвене, Зайвальд, Забитцер, Лаймер, Баумгартнер, Гриллич, Грегорич.

Франция: Меньян, Т.Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо, Канте, Гризманн, Тюрам, Мбаппе, Дембеле.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Австрия — Франция.

Чемпионат Европы. Группа D
17 июн, 22:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Австрия
Франция

Футбол
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Титов переживает за сборную Сербии на Евро-2024
Фигурист Макар Игнатов сделал предложение Александре Трусовой
В Москве 55 человек госпитализированы в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма
Фантастический позор Лунина, деградация Мудрика и полное исчезновение Довбика. Что случилось в матче Румыния – Украина
СМИ сообщили о роспуске Нетаньяху созданного после атаки ХАМАС военного кабинета
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Сборная Бельгии не реализовала последние 47 ударов на Евро и чемпионате мира
Болельщик выбежал на поле во время матча Бельгия — Словакия
Вечер кошмаров Лукаку. У Тедеско первое поражение в сборной Бельгии — от Словакии!
Австрия — Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Лоботка признан лучшим игроком матча Бельгия — Словакия
Бельгия — Словакия: гол Лукаку отменен правильно — САОТ и ВАР увидели руку Опенды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бельгия — Словакия: гол Лукаку отменен правильно — САОТ и ВАР увидели руку Опенды

Лоботка признан лучшим игроком матча Бельгия — Словакия

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости