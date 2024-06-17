Австрия — Франция: Мбаппе сломал нос в конце основного времени

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил перелом носа в матче против Австрии в первом туре группового турнира Евро-2024.

На 86-й минуте 25-летний француз во время подачи врезался носом в плечо защитника сборной Австрии Кевина Дансо. После этого форварду потребовалась помощь врачей.

Затем Мбаппе без разрешения главного арбитра вернулся на поле и сел на газон, за что получил желтую карточку.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Австрия — Франция.