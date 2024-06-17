Австрия — Франция: Гризманн врезался в рекламный щит и рассек лоб
Полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн получил рассечение в матче против Австрии в первом туре группового турнира Евро-2024.
В начале второго тайма 33-летний француз вступил в единоборство с Максимилианом Вебером, после чего врезался в рекламный щит.
После этого врачи сборной Франции перевязали голову Гризманна бинтом, но он слетел уже минуту спустя. На голове футболиста заметна гематома.
Антуан Гризманн с повязкой на голове.
Фото AFP
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