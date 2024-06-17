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Сегодня, 23:16

Австрия — Франция: Гризманн врезался в рекламный щит и рассек лоб

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Антуан Гризманн.
Фото AFP

Полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн получил рассечение в матче против Австрии в первом туре группового турнира Евро-2024.

В начале второго тайма 33-летний француз вступил в единоборство с Максимилианом Вебером, после чего врезался в рекламный щит.

После этого врачи сборной Франции перевязали голову Гризманна бинтом, но он слетел уже минуту спустя. На голове футболиста заметна гематома.

Антуан Гризманн с повязкой на голове.
Фото AFP

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Австрия — Франция.

Чемпионат Европы. Группа D
17 июн, 22:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Австрия
Франция
Антуан Гризманн
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