«Аталанта» отреагировала на гол Миранчука на Евро

«Аталанта» отреагировала на гол полузащитника сборной России Алексея Миранчука в матче с Финляндией на Евро-2020.

Twitter итальянского клуба отправил эмодзи с сердечками, стикеры огня и российского флага в ответ на сообщение аккаунта сборной России о забитом мяче.

Миранчук открыл счет в добавленное к первому тайму время, забив из штрафной в дальний угол.

Россиянин перешел в «Аталанту» в августе 2020 года из «Локомотива».

После первого тайма счет в матче Финляндия — Россия — 0:1.