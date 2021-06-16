«Аталанта» отреагировала на гол Миранчука на Евро
16:51
«Аталанта» отреагировала на гол полузащитника сборной России Алексея Миранчука в матче с Финляндией на Евро-2020.
Twitter итальянского клуба отправил эмодзи с сердечками, стикеры огня и российского флага в ответ на сообщение аккаунта сборной России о забитом мяче.
Миранчук открыл счет в добавленное к первому тайму время, забив из штрафной в дальний угол.
Россиянин перешел в «Аталанту» в августе 2020 года из «Локомотива».
После первого тайма счет в матче Финляндия — Россия — 0:1.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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