Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

«Аталанта» отреагировала на гол Миранчука на Евро

16:51
Теги:

«Аталанта» отреагировала на гол полузащитника сборной России Алексея Миранчука в матче с Финляндией на Евро-2020.

Twitter итальянского клуба отправил эмодзи с сердечками, стикеры огня и российского флага в ответ на сообщение аккаунта сборной России о забитом мяче.

Миранчук открыл счет в добавленное к первому тайму время, забив из штрафной в дальний угол.

Россиянин перешел в «Аталанту» в августе 2020 года из «Локомотива».

После первого тайма счет в матче Финляндия — Россия — 0:1.

Финляндия — Россия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 639
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче Евро-2020 против Финляндии?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Россия — Финляндия: единственный мяч Черчесову, два автогола, феерия Аршавина и Кержакова
Турция — Уэльс: прогноз Сергея Шавло на матч Евро-2020
Губерниев признался, был ли его конфликт с Бузовой постановочным
Италия — Швейцария: прогноз Игоря Колыванова на матч Евро-2020 16 июня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи