Аспиликуэта забил первый гол за сборную Испании в карьере
20:28
Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта вывел испанцев вперед в матче 1/8 финала Евро с Хорватией. Он забил во втором тайме — 2:1.
Для Аспиликуэты это вообще первый гол в составе сборной Испании. Он также стал самым возрастным автором голом в истории Испании на чемпионатах Европы. На момент матча ему исполнилось 31 год и 304 дня.
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