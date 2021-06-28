Аспиликуэта забил первый гол за сборную Испании в карьере

Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта вывел испанцев вперед в матче 1/8 финала Евро с Хорватией. Он забил во втором тайме — 2:1.

Для Аспиликуэты это вообще первый гол в составе сборной Испании. Он также стал самым возрастным автором голом в истории Испании на чемпионатах Европы. На момент матча ему исполнилось 31 год и 304 дня.