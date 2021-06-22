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Аспиликуэта — о матче со Словакией: «Сборная Испании голодна до побед»

20:23
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Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта высказался о матче группового этапа Евро против Словакии.

«Команда голодна до побед и хочет начать со Словакии. Хотелось бы, чтобы у нас было больше очков. Реальность выглядит иначе. Но в футболе важно, чтобы все зависело от вас самих. Мы играем дома, и это как матч плей-офф. Что-то мы делаем хорошо, в других аспектах надо прибавлять, и мы это знаем», — цитирует Аспиликуэту официальный сайт УЕФА.

После двух туров у Словакии три очка и второе место в группе Е. Испанцы с двумя очками идут на третьем месте.

Матч Словакия — Испания состоится 23 июня в Севильи (Испания). Начало — в 19:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024473--slovakia-vs-spain/prematch/preview/

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